Россиянам не покажут Олимпиаду

Российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. Решение связано с тем, что отечественные спортсмены смогут выступить на соревнованиях лишь в нейтральном статусе, сообщает портал Sports.ru.

«По данным Sports.ru, давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом канале и "России-1" нельзя», — говорится в материале.

В нем также отмечается, что вариант показа отдельных соревнований с участием россиян обсуждался внутри «Матч ТВ», но не на федеральном канале, а на платных. Однако этот вопрос был снят с повестки после отказа в праве выступления на играх, выданном борцам, дзюдоистам и тхэквондистам.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены только в нейтральном статусе.