Руслан Баширли, спецкор, Анкара 00:24

В заявлении Министерства национальной обороны Турции, опубликованном 13 июля, сообщается об очередной нейтрализации боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. На этот раз в районах Кара и Хакурк были ликвидированы еще одиннадцать террористов. О том, что борьба Турции с вооруженными курдскими подразделениями в Сирии и Ираке переходит в решающую стадию, стало понятно еще в марте этого года, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил: «Этим летом мы окончательно решим проблему терроризма, исходящего от иракских границ». После чего последовало заявление министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера о том, что предстоящая операция в Ираке будет «необычной, непредсказуемой, уникальной и быстрой». Гюлер также предупредил, что в течение лета террористическое кольцо на севере Ирака будет полностью окружено и изолировано.

Однако, в отличие от предыдущих операций, Турция на этот раз проводит на севере Ирака так называемую «тихую» антитеррористическую кампанию. Турецкая армия намерена очистить от формирований РПК 378-километровую турецко-иракскую границу на глубине 30-40 километров, чтобы обезопасить приграничные районы Турции от террористических вылазок подразделений РПК. В результате только за прошлую неделю турецкая армия уничтожила 17 целей РПК. Напомним, что турецкие вооруженные силы присутствуют на севере Ирака уже давно. Большинство временных турецких баз в этом регионе стали постоянными, их материально-техническая инфраструктура постоянно усиливается, строятся новые дороги. Все это указывает на то, что на сей раз турецкая армия планирует остаться на севере Ирака на постоянной основе. То есть времена, когда турецкая армия неизменно возвращалась на свою территорию после проведения антитеррористических операций, остались в прошлом.

Согласно сообщениям турецких СМИ, ссылающихся на источники в сфере безопасности, армия Турции начала использовать в борьбе с подразделениями РПК новую концепцию, названную источниками стратегией «Капля чернил». Пресса напоминает об операции «Коготь-Замок», которую турецкая армия проводила несколько лет назад только в одном районе на севере Ирака. И вот сегодня, подобно тому, как капля чернил расползается по воде, операция «Коготь-Замок» стала распространяться на все точки 378-километровой турецко-иракской границы. В данный момент турецкая армия продвигается вглубь региона вплоть до линии Амедие-Шеладизе. Но и это не финал контртеррористической операции. Турция полна решимости полностью ликвидировать все угрозы, исходящие из этого региона, уже к концу нынешнего лета.

Судя по всему, правительство Ирака удовлетворено операциями Турции. Первый за последние одиннадцать лет официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, нанесенный в Багдад в апреле нынешнего года, в значительной мере помог согласовать с иракским правительством этот болезненный вопрос. Международные наблюдатели расценили багдадский визит Эрдогана, как завершающий этап долгосрочных переговоров и тщательно продуманной дипломатии, результатом которых стала новая страница, открытая в отношениях между Турцией и Ираком. Помимо этого, проведение Турцией крупной операции на севере Ирака поддерживает еще один важный игрок - Региональное управление Курдистана в Ираке с центром в Эрбиле.