Лукашенко: Надо побыстрее договариваться по Украине, Россия к этому готова

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что необходимо «побыстрее договариваться» по Украине. Его слова, сказанные в ходе совещания по вопросам обеспечения военной безопасности на южном операционном направлении, приводит агентство БелТА.

«Как бы они [в Украине] на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться», - сказал он.

По словам белорусского президента, в Украине «нормальных людей достаточно, особенно среди военных».

«Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться», - подчеркнул Лукашенко.