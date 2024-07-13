Орбан считает, что Украине не нужно в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО заявил, что «Украине не стоит вступать в альянс». Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Орбан во время пленарного заседания в присутствии украинского президента Владимира Зеленского не только отказался присоединиться к обещаниям военной поддержки Украины со стороны альянса, но и заявил, что Украине вообще «не следует вступать в НАТО».

Как пишет агентство, «некоторые лидеры парировали, один отметил, что история самой Венгрии показывает, почему Украина должна быть частью НАТО».