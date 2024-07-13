Премьер-министр Никол Пашинян и заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея обсудили переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики, пишут СМИ.

"Стороны обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США будут продолжать способствовать установлению подлинного мира между двумя странами и обеспечению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.