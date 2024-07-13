Десятки тысяч граждан высланы из России

С начала года из России высланы 65 тыс. иностранных граждан, нарушивших закон. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводят российские СМИ.

«Закрыт въезд 120 тыс. лиц», - добавила она.

По ее словам, предпринимаемые МВД меры позволили «закрепить тенденцию снижения числа преступлений со стороны иностранных граждан».

Она сообщила, что число мигрантов, совершивших противоправные деяния, уменьшилось на 3,7%.

«Министерство выступает за ужесточение мер ответственности в отношении нарушителей миграционного законодательства. При этом статистика свидетельствует о том, что планомерная работа МВД России по противодействию преступности и правонарушениям среди мигрантов приносит результаты», - заключила Волк.