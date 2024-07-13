Германия договаривается с Японией

Германия и Япония договорились начать новый диалог по вопросам экономической безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передают зарубежные СМИ.

"Сегодня мы договорились начать новый диалог по вопросам экономической безопасности", - сказал Шольц. "Мы решили снова провести совместные правительственные консультации в следующем году, на этот раз в Германии", - добавил он.

Канцлер ФРГ отметил, что двустороннее сотрудничество Японии и Германии "очень хорошее". "Наши ВМС в настоящее время находятся на пути в Тихий океан, а также посетят Японию в рамках развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе и примут участие в мониторинге соблюдения санкций против КНДР. Сегодня также вступает в силу соглашение между Германией и Японией, согласно которому мы можем гарантировать материально-техническое обеспечение военных учений", - констатировал глава правительства ФРГ.