Тысячи израильтян вышли на шествие и митинг в поддержку сделки об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников в районе комплекса правительственных зданий в центре Тель-Авива, передают СМИ.

Участники акции требуют от израильских властей согласиться на условия сделки с палестинскими радикалами, чтобы добиться скорейшего освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников.

Многотысячная акция с требованием освобождения похищенных проходит также в Иерусалиме у канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Одновременные демонстрации в двух городах являются кульминацией стартовавшего 10 июля четырехдневного марша группы родственников заложников и их сторонников, которые колонной прошли из Тель-Авива до Иерусалима около 70 км этапами за четыре дня.

Митинги и демонстрации в поддержку заложников проводятся в Израиле регулярно по субботам с середины осени 2023 года.