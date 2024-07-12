Задержан один из главных организаторов теракта в Кермане

Разведка Ирана заявила о задержании одного из главных организаторов январского теракта, который был совершен в городе Керман, где погибли 89 человек. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Одним из важнейших достижений за последнее время стало задержание и переброска на территорию страны одного из главных организаторов и руководителей теракта в Кермане — Абдуллы Кувейте», — сообщило Министерство разведки.

Данные, полученные от него, помогли раскрыть другие заговоры и выявить их организаторов и их убежища, добавили в ведомстве.

3 января в Иране произошел теракт — неизвестные привели в действие два взрывных устройства на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани.

Представители террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт.