Кобахидзе рассказал о своей «интересной» встрече

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что провел "интересную и дружескую" встречу с заместителем госсекретаря США Узрой Зея, однако не услышал ни одного конкретного ответа, какие антидемократические шаги сделало в последний период грузинское правительство. Его слова приводят грузинские СМИ.

"У меня были вопросы в отношении принятого у нас закона "О прозрачности иностранного влияния", который западными странами оценен как антидемократический, но получил лишь общие ответы, без всякой аргументации и конкретики", - сказал он.

Кобахидзе сообщил, что попросил представителя госдепартамента представить в будущем конкретные замечания к закону, в противном случае "будет сложно давать ответы на общие комментарии".

"Наше желание - максимально углубить отношения с США. С нашей стороны есть полная открытость, и мы ждем ответных шагов", - заявил премьер.

Он выразил надежду, что с начала следующего года существенно изменится развитие отношений между Грузией и США.