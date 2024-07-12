НАТО хочет расширить учения с Японией

НАТО хочет расширить совместные учения с Японией в разных сферах — от моря до киберпространства, на фоне все более взаимосвязанных вызовов для безопасности в Европе и Азии, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Kyodo.

По его словам, партнерство с Японией "стало еще важнее, особенно на фоне войны РФ против Украины, где Китай, Северная Корея и Иран поддерживают Москву".

Выступая в Вашингтоне по завершении трехдневного саммита лидеров стран Альянса Столтенберг сказал, что участие премьер-министра Японии Фумио Кишиды уже третий год подряд отражает углубление сотрудничества между сторонами.

"В интересах всех нас не допустить победы Путина в Украине", - добавил генсек НАТО, вспомнив слова Кишиды: "То, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Азии завтра".

Столтенберг отметил, что "НАТО хочет расширить учения и делать больше вместе с Японией, например в морской и воздушной сферах".

В ходе встречи тет-а-тет Кишида и Столтенберг договорились, что Япония и НАТО проведут совместные учения в водах евроатлантического региона до конца этого года, а также усилят координацию обмена конфиденциальной информацией.