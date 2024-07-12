Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 01:14

Глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли выступил с громким заявлением. Информационное пространство Азербайджана давно не помнит подобных сенсаций. Мы как-то отвыкли от публичных прений, и тем более от громких критических заявлений чиновников такого ранга. В основном приходилось прислушиваться к шуршанию под ковром, как в средневековой Византии. Чем же господин Аббасбейли сотрясает воздух?

Глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли заявил, что в Азербайджане насчитывается более 30 естественных монополий. И наличие этих монополий, по убеждению высокопоставленного лица, является угрозой азербайджанской экономике. По большому счету наличие крупных и судя по официальной статистике убыточных государственных чеболей – проблема давнишняя, выстраданная, вымученная, но при этом выкованная. Но об этом рассуждать вслух, тем более чиновнику такого ранга, до сих пор было как-то неприлично. Тем более, на страницах СМИ. К тому же, чиновнику ответственному за борьбу с монополиями в стране. Для этого есть более эффективные салоны и трибуны. К примеру, кабинет премьер-министра или зал заседаний парламента. О недовольстве существованием таких госкомпаний, как AZAL или Azeriqaz по сей день слышать не приходилось. Но Аббасбейли нарушил традицию. Допустив при этом важную оговорку: «Но среди субъектов естественных монополий есть структуры, защищающие социально-общественные интересы государства». Признаться, в жизни приходилось листать множество политологических учебников и книжек – от авторства «отца социологии» Макса Вебера до авторства «отца мракобесия» Александра Дугина, но на термин «социально-общественные интересы государства» мне пришлось наткнуться впервые. Остается догадываться, что вкладывает Аббасбейли в понятие «социально-общественные интересы государства». Что-то новое в политэкономии, и тем более в социологии.

Однако допустим, что кое-какие естественные монополии и служат «социально-общественным интересам азербайджанского государства». Но в этом случае для чего же трезвонить о существовании монополистических организаций, которые с точки зрения здоровой рыночной экономики являются абсолютным злом?! И если естественные монополии, которые призвана регулировать Госслужба - это хорошо, то почему он называет такие монополии угрозой? Но больше всего поражает в заявлении Аббасбейли его обеспокоенность относительно «естественных монополий, не принадлежащих государству». Если в нашей стране имеются таковые, то почему государство в лице ответственного за борьбу с монополиями Аббасбейли позволило им появиться? Если же они появились естественным образом, как сорняки сельскохозяйственных культур, вроде дикой редьки или дикого щавеля, то что же предприняла Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком в борьбе с захватчиками рынка? Удручает и то, что Аббасбейли оправдывает нахождение монополии государства в области коммунальных услуг, что обуславливает упадок городского хозяйства и инфраструктуры. Всю сознательную жизнь ищу ответ на вопрос – почему наше государство должно заниматься проблемой городской канализации и вывозом мусора?! Чем это оправдывает общественные интересы государства, выражаясь языком Аббасбейли?!