ХАМАС – Нетаньяху: Больше половины заложников погибли

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сообщить своим соотечественникам, что более половины из 120 заложников, которых до последнего времени удерживали радикалы в секторе Газа, погибли в результате действий израильских сил. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Халил аль-Хейя, пишут зарубежные СМИ.

"Нетаньяху считает, что освободил 125 заложников, но он должен сказать, что они были возвращены путем переговоров", - сказал аль-Хейя, слова которого приводятся в телеграм-канале ХАМАС.

Израильский премьер, добавил аль-Хейя, "заявляет, что [на территории Газы] остались 120 [заложников], но он должен был сказать своему народу, что он убил десятки из них, более половины, возможно, около двух третей или даже больше".

По убеждению аль-Хейи, ХАМАС "проявил гибкость на всех этапах переговоров" по урегулированию в Газе, однако, добавил он, "в это время израильские силы провели бомбардировку" в районе Хан-Юниса.

"Все страны и особенно посредники [на переговорах] теперь должны осознать, что Нетаньяху "играет судьбой региона и будущим соглашения". Израильский премьер, как полагает аль-Хейя, "не хочет достижения договоренностей [с ХАМАС] и совершенно не обеспокоен [судьбой] заложников".