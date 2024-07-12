Республиканцы: Результаты выборов уже сфальсифицированы

Республиканская партия и ее консервативные союзники ведут беспрецедентную правовую кампанию, направленную против американской избирательной системы. Они неправдиво утверждают, что результаты выборов против бывшего президента Дональда Трампа уже сфальсифицированы, пишет The New York Times.

Как пишет издание, участие в кампании принимает мощная сеть республиканских юристов и групп активистов, тесно сотрудничающих с Республиканским национальным комитетом. Многие из них активно участвовали в попытке Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

«Но в отличие от хаотичного и импровизированного вызова четыре года назад, новая инициатива включает систематический поиск любой уязвимости в национальной лоскутной системе выборов: в основе стратегии лежит стремление убедить избирателей, что выборы вот-вот будут украдены даже без доказательств», - пишет автор.

Активисты утверждают, что демократы используют голосование по почте, урны и регистрацию избирателей, чтобы изменить результаты выборов. А обвинение и уголовное осуждение Трампа, по их словам, является гамбитом администрации Байдена с целью вмешаться в выборы.

«На данный момент нет никаких шансов на свободные и честные выборы. Я официально обвиняю администрацию Байдена в создании условий, при которых большинство здравомыслящих политиков и чиновников не могут с чистой совестью засвидетельствовать выборы», — сказал Майк Хауэлл, директор проекта Heritage Foundation, консервативного мозгового центра во время события этой недели.

В Неваде и нескольких других штатах республиканцы подали в суд с просьбой усилить правила голосования по почте — метод, который предпочитают демократы. В Джорджии и Аризоне они подали иски, которые в случае успеха фактически дадут членам местных избирательных комиссий право приостановить сертификацию и даже провести собственное личное расследование голосования.

Республиканцы говорят, что их единственная цель – укрепить систему и укрепить доверие, особенно после того, как изменения во время пандемии коронавируса облегчили голосование.

В то же время, демократы, адвокаты по гражданским правам и даже некоторые республиканцы говорят, что даже если все эти дела потерпят неудачу, союзники Трампа уже придумывают оправдание, чтобы оспорить результаты, в то же время пытаясь уполномочить тысячи местных избирательных чиновников сорвать процесс. Члены избирательных комиссий в ряде штатов уже решили заблокировать сертификацию подсчетов первоначальных выборов, в том числе на прошлой неделе в большом округе Невады.