Переговоры с ХАМАС приостановлены. Израильская делегация летит в США

Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения. Об этом пишет Reuters.

"Переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены после того, как три дня интенсивных переговоров не привели к выполнимому результату", — говорится в статье.

В издании также отметили, что у Израиля отсутствует "искреннее намерение достичь соглашения".

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что делегация израильских чиновников высокого ранга на следующей неделе отправится в США для участия в дискуссиях в рамках двустороннего стратегического диалога.

По ее информации, в состав делегации войдут глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министр стратегического планирования Рон Дермер.

Встречи в Белом доме в Вашингтоне состоятся в начале следующей недели, отметили в канцелярии.

"В форуме примут участие высокопоставленные представители силовых ведомств и политических структур обеих стран", - говорится в сообщении.