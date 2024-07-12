Украина планирует большой обмен с Россией, в ходе которого вернут женщин-военнопленных. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщают украинские СМИ.

"Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем это публично сказать. Мы прорабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в российском плену", - сказал Лубинец.

По его словам, есть две категории военнопленных, приоритетные для возвращения в Украину - тяжелораненые и женщины.

"Однако Россия их не возвращает", - добавил Лубинец.