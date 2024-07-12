Покушение на Трампа. Есть погибшие и раненый срочно в номер, обновляется: 03:55, видео
Associated Press со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов сообщило, что стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения, а стрелок находился не внутри периметра, где проходило выступление.
CBS в своем прямом эфире подчеркивает, что на таких митингах всегда усиленные меры безопасности, людей пропускают через рамки металлоискателей.
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Стрельба на митинге в Пенсильвании расследуется как покушение на убийство Трампа. Об этом сообщает американские СМИ.
Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что погибли два человека. Один из них — участник митинга, другой — преступник. Ещё один человек ранен.
Трамп и Байден в ближайшее время планируют выступить с обращением к нации.
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Погибший при стрельбе в Пенсильвании — один из участников митинга Трампа. Ещё один человек получил тяжёлые ранения.
В соцсетях публикуют видео, на котором видно, предположительно, ликвидированного преступника.
🇺🇸#Breaking The Shooter who assassinated #Trump has been killed. pic.twitter.com/Qa9AuD9xAz— Turkish News (@hsimsek78) July 13, 2024
Стрелявший на митинге Трампа в Пенсильвании убит, пишет Washington Post.
Телеканал CNN в прямом эфире процитировал источники в правоохранительных органах, которые сказали телеканалу, что «стрелок был нейтрализован».
Обычно такая формулировка означает, что нападавший убит, уточнил корреспондент канала.
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Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании, сообщает местный телеканал WTAE. Тем временем, по сообщению Белого Дома, президент США Джо Байден проинформирован о стрельбе на предвыборном митинге Трампа.
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Секретная служба приняла меры защиты после инцидента на митинге Трампа и ведет расследование, экс-президент в безопасности, сообщил представитель ведомства.
Сам Трамп после стрельбы на митинге в Пенсильвании заявил, что он "в порядке".
Отметим, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США перенаправило в Секретную службу запрос РИА Новости об инциденте с предполагаемой стрельбой на митинге экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания.
"Предлагаем вам обратиться в Секретную службу США", - заявили агентству в ФБР в ответ на запрос о данном инциденте.
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BREAKING: 🇺🇸 Former President Donald Trump shot at rally. pic.twitter.com/SnQe62Vu4d— Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 13, 2024
Стрелявший в Трампа до сих пор не пойман. Пуля прошла в сантиметре от головы.
В последний раз покушение на президента/бывшего президента произошло в 1981 году. Тогда пытались убить Рейгана.
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Секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на митинге Трампа, преступник всё ещё не пойман, сообщает медиакомпания RSBN.
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Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании, политик прервал речь и покинул площадку, у него окровавлено ухо.
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Попытка покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании, в ходе предвыборного ралли.
По предварительным данным, Трамп ранен.