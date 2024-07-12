Associated Press со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов сообщило, что стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения, а стрелок находился не внутри периметра, где проходило выступление.



CBS в своем прямом эфире подчеркивает, что на таких митингах всегда усиленные меры безопасности, людей пропускают через рамки металлоискателей.

* * *

Стрельба на митинге в Пенсильвании расследуется как покушение на убийство Трампа. Об этом сообщает американские СМИ.

Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер сообщил, что погибли два человека. Один из них — участник митинга, другой — преступник. Ещё один человек ранен.

Трамп и Байден в ближайшее время планируют выступить с обращением к нации.

* * *

Погибший при стрельбе в Пенсильвании — один из участников митинга Трампа. Ещё один человек получил тяжёлые ранения.



В соцсетях публикуют видео, на котором видно, предположительно, ликвидированного преступника.