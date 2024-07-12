В мире начали убивать политиков

Как отмечает Би-би-си, в последнее время по всему миру возросло число попыток политических убийств и угроз убийством.

- В прошлом году кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит в Кито.

- Попытку покушения пережила вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер — но пистолет нападавшего заклинило.

- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит выстрелом из самодельного оружия.

- В самом начале этого года ранение в шею получил лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен. 

- Весной попытку покушения пережил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В США подобных громких случаев пока не было, но высокопоставленные американские чиновники стали чаще получать угрозы.

Издание New York Times сообщало, что за прошлый год полиция расследовала более восьми тысяч угроз в адрес членов Конгресса, угрозы поступают и в адрес федеральных судей.