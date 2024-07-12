В мире начали убивать политиков

Как отмечает Би-би-си, в последнее время по всему миру возросло число попыток политических убийств и угроз убийством.



- В прошлом году кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит в Кито.



- Попытку покушения пережила вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер — но пистолет нападавшего заклинило.



- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит выстрелом из самодельного оружия.



- В самом начале этого года ранение в шею получил лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мен.

- Весной попытку покушения пережил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.



В США подобных громких случаев пока не было, но высокопоставленные американские чиновники стали чаще получать угрозы.



Издание New York Times сообщало, что за прошлый год полиция расследовала более восьми тысяч угроз в адрес членов Конгресса, угрозы поступают и в адрес федеральных судей.