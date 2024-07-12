Нетаньяху, конгрессмены и сенаторы США в поддержку Трампа

Одним из первых иностранных лидеров, отреагировавших на ранение Трампа, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я в шоке от нападения на президента Трампа, мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал он в Х (бывший Твиттер).

Члены Палаты представителей и Сената США, в том числе от Демократической партии, массово выступили в поддержку Трампа.