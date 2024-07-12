Президент США Джо Байден обратился к нации в связи со стрельбой на митинге Трампа.

Как сообщает Белый Дом, глава американского государства заявил, что в США нет места насилию по политическим мотивам, и призвал всю страну осудить этот акт. Байден призвал нацию к единению.

Президент выразил благодарность Секретной службе США за то, что Трамп находится в безопасности и чувствует себя хорошо: "Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге, пока мы ждём дальнейшую информацию".

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