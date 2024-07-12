Израиль нанес удар по Дамаску

Израильская армия нанесла серию ударов по районам Дамаска. Об этом говорится в специальном сообщении ЦАХАЛ для СМИ.

Как говорится в заявлении, накануне в субботу в районе к северу от Эйлата израильскими Вооруженными силами были перехвачены два сирийских БПЛА.

В ответ ночью ЦАХАЛ нанес удар по сирийскому военному командному центру и объектам инфраструктуры в Дамаске. Кроме того, были поражены объекты, используемые подразделением ПВО сирийских вооруженных сил.



Согласно данным Центра по мониторингу за правами человека в Сирии (Обсерватория), удары были нанесены по Дамаску, целью стали склады с оружием.