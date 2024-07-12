Байден не может найти Трампа

Байдена спросили, считает ли он стрельбу на митинге Трампа покушением на политика. «У меня есть мнение, но у меня нет фактов», — ответил Байден



«Я хочу убедиться, что у нас есть все факты, перед тем, как я дам дальнейшие комментарии», — добавил действующий президент США.



Вопрос о покушении ему задали после того, как он выступил с короткой речью по поводу стрельбы на предвыборном митинге Трампа. Байден сказал, что пытался связаться с Трампом, но тот сейчас с врачами. «Судя по всему, у него все хорошо. Я планирую поговорить с ним в ближайшее время», — добавил Байден.



Он также повторил, что осуждает случившееся на митинге Трампа — и призвал всех сделать то же самое: «Мысль о том, что в Америке существует политическое насилие или подобное насилие, просто неслыханна и просто неуместна. Все должны осудить это. Все».