Трамп едет на съезд республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании, намерен присоединиться к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в штате Висконсин, сообщили в национальном комитете партии.

"Как сообщалось ранее сегодня вечером, президент Трамп чувствует себя хорошо и благодарен правоохранительным органам и службам оперативного реагирования за их быстрые действия. Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где мы проведем наш съезд, чтобы выдвинуть его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов", - приводит заявление телеканал CNN.