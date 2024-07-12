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Федеральное бюро расследований (ФБР) считает 20-летнего жителя Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса причастным к покушению на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга. Стрелок был убит Секретной службой. Его мотивы неизвестны. Трамп несколько часов назад покинул больницу. «ФБР идентифицировало Томаса Мэтью Крукса, 20 лет, из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля», — говорится в заявлении ФБР, которое приводит CNN. Совершивший покушение на экс-президента Трампа стрелок был одиночкой, следует из предварительных сведений ФБР. «Но ситуация до конца не ясна, и следователи хотят быть абсолютно уверены, что у этого человека не было поддержки и что никто не знал, что произойдет», — сказал представитель ведомства. Мотивы нападавшего неясны, он был зарегистрирован в штате Пенсильвания как республиканец. NBC News со ссылкой на американского чиновника передает, что нет никаких следов того, что покушение на экс-президента США было связано с «иностранным субъектом». Как сообщал CNN, стрелявший в Дональда Трампа находился за пределами места проведения митинга. По данным The New York Post, он стрелял с расстояния в сотни метров от трибуны за пределами охранного периметра. Источники СМИ предположили, что нападавший был снайпером. На месте стрельбы обнаружили винтовку типа AP.

* * * 09:25 Убить бывшего президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщает Fox News со ссылкой на ФБР. «Стрелок, совершивший попытку покушения на бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс», - говорится в сообщении . Он вел стрельбу с крыши здания производственного предприятия примерно со 120 м от сцены, где находился Трамп, сделал несколько выстрелов, одним из которых попал в ухо экс-президента. О мотивах поступка стрелка не сообщается.

В то же время, как заявил на пресс-конференции в Батлере, где проходил митинг, специальный агент, отвечающий за Питтсбургское отделение ФБР, Кевин Роджек, власти «лихорадочно работают над установлением личности человека, который это сделал, и любых мотивов, по которым это было сделано», и попросил общественность предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании. «На данный момент мы не готовы установить личность стрелявшего. Мы близки к тому, чтобы идентифицировать его, и как только мы будем на 100% уверены в том, кто этот человек, мы поделимся этой информацией с прессой», - сказал он. Также Роджек указал, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа. «Мы сейчас просматриваем фотографии и пытаемся проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение», - добавил Роджек. Правоохранительные органы США при проведении расследования стрельбы на митинге экс-президента Дональда Трампа исходят из того, что это было покушение на него, заявил Роджек. «Сегодня вечером произошло то, что мы называем покушением на нашего экс-президента Дональда Трампа», - сказал он, констатировав, что на месте происшествия работают сотрудники бюро. ФБР проводит расследование во взаимодействии с другими ведомствами.

Представитель полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс заявил, что правоохранительные органы, ведущие расследование покушения на экс-президента США Дональда Трампа, полагают, что преступник действовал в одиночку: «В настоящее время нет никаких причин полагать, что [по данному делу] существуют дополнительные угрозы». Бивенс добавил, что правоохранители столкнулись «с усложняющими факторами», которые затянули процесс опознания злоумышленника. «Мы изучаем большое количество информации. Потребуется время для того, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос», - отметил представитель полиции. Среди раненых — племянник конгрессмена-республиканца Ронни Джексона. Он рассказал, что племянник получил ранение в шею, но травма «несерьезная» и мужчина уже «чувствует себя хорошо».

Сам Трамп заявил, что пуля «пробила верхнюю часть уха», у него было сильное кровотечение: «В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит». Он поблагодарил Секретную службу США и правоохранительные органы за «быструю реакцию на стрельбу, которая произошла в Батлере. «Я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такое может произойти в нашей стране», — заявил бывший президент США. Трамп также отправил электронное письмо своим сторонникам с коротким посланием о том, что не намерен сдаваться. «Это послание от Дональда Трампа: я никогда не сдамся!» - написал он, сопроводив письмо своей подписью и фотопортретом.