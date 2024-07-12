«Впереди опасные времена»: Маск поддержал Трампа

Бизнесмен также призвал главу Секретной службы уйти в отставку и не исключил, что преступление было допущено преднамеренно.

Один из богатейших людей на планете Илон Маск поддержал республиканца Дональда Трампа, которого пытались убить на митинге в штате Пенсильвания.

«Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление. <...> В последний раз, когда у Америки был столь же крутой кандидат, им был Теодор Рузвельт», — написал Маск в своей соцсети X.

«Крайняя некомпетентность или это было сделано намеренно. В любом случае руководство Секретной службы должно уйти в отставку», — добавил бизнесмен.

Маск считает, что «впереди опасные времена». По его словам, за последние восемь месяцев были два случая, когда его пытались убить. Подозреваемых арестовали «примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla».