Особо опасный террорист ликвидирован в Турции

В ходе операции Bozdoğan-50, проведенной жандармерией и полицией в турецкой провинции Мардин, были обезврежены двое террористов. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Глава МВД Турции отметил, что одним из них является Танер Огмен с кодовым именем Хереколь, который был объявлен в розыск по «красному бюллетеню» МВД.

Личность второго террориста устанавливается.