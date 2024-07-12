Ильхам Алиев о покушении на Дональда Трампа

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в социальных сетях публикацией в связи с покушением в американском штате Пенсильвания на кандидата Республиканской партии на президентских выборах в США в этом году Дональда Трампа.

«Шокированы и потрясены нападением на президента Трампа. Решительно осуждаем этот акт политического насилия. Желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления», - говорится в публикации главы азербайджанского государства.