У Trump Tower усилили меры безопасности

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности у небоскреба Trump Tower после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Дополнительные отряды полиции для усиления защиты также направлены к зданию мэрии и еще нескольким районам. В 68-этажном небоскребе Trump Tower расположен пентхаус Дональда Трампа и штаб-квартира The Trump Organization .

«Произошедшее на сегодняшнем митинге в Пенсильвании ужасно. Посылаю свои молитвы бывшему президенту Трампу, его семье и всем, кто был на этом мероприятии. Политическому насилию нет места в этой стране. Из соображений предосторожности полиция Нью-Йорка направляет офицеров в определенные места в пяти районах»,— написал мэр города Эрик Адамс в соцсети X.

Помимо Trump Tower, меры безопасности усилены в окрестностях небоскреба, у здания Верховного суда штата Нью-Йорк и городской ратуши.