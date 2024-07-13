Русские захватили еще одно село в Донецкой области

Российские войска захватили село Урожайное в Донецкой области, информирует украинская мониторинговая группа DeepState.

«Сегодня с самого утра враг приступил к массированному штурму северной части поселка. Силы противника были значительны, располагаем информацией о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем», - говорится в сообщении.

Урожайное находится на Времьевском выступе и было освобождено ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года.

Официально в Генштабе ВСУ не подтверждали потерю села.