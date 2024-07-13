Бывший президент США Дональд Трамп, на которого было совершено покушение несколько часов назад, прибыл в Нью-Джерси. Он планирует провести ночь в своем частном гольф-клубе.

Несколько часов назад его выписали из больницы. На видео, опубликованном заместителем начальника коммуникаций Дональда Трампа Марго Мартином, Трамп выходит из самолета в сопровождении агентов Секретной службы США.

Накануне во время выступления Дональда Трампа с речью в Пенсильвании на митинге сторонников, он был ранен в ухо в результате стрельбы. Погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые ранения. Господина Трампа отвезли в больницу, он покинул ее несколько часов назад. Стрелявший, по данным ФБР, — 20-летний житель Пенсильвании. Произошедшее расследуется как покушение на экс-президента США.