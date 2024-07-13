У Лаврова обвиняют: Покушение на Путина готовилось на деньги США

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой (на Банковой улице в Киеве расположен офис президента Украины) и не было бы», - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о попытках покушений на российского лидера. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.