Президент Республиканского клуба имени Рейгана в интервью haqqin.az: «Диктаторы боятся Трампа!»

По словам политика, существует несколько версий покушения. Прежде всего следует отметить, что покушение произошло на фоне острой идеологической борьбы между теми, кто защищает ценности, заложенные отцами основателями Америки – свобода, права общин и пр. и сторонниками левоглобалистов марксистских идей, которые призывают ввергнуть страну в анархию, открыть границы и дать полную свободу потоку мигрантов в Америку. Появление на политической арене США Трампа стала бомбой, которая подрывает устоявшиеся за последние 30 лет леворадикальные тенденции, которые могут привести к разрушению американского общества. И многим это не нравится. Так что было ожидаемо покушение на Трампа, который идет против течения, бросая вызов обоим сторонам идеологического противостояния.

Пинкус считает, что у Трампа было немало врагов за пределами страны, среди ряда диктаторов: «Очень многие диктаторы боятся победы Трампа на предстоящих выборах. Им очень удобен слабый, безвольный и уступчивый Джо Байден. В отличие от него, Трамп - непредсказуемый и решительный человек, который может применить силу, не спрашивая чьего-то мнения.

Пару месяцев назад у него вырвалось, что если понадобится, он бросит бомбу на Москву или Пекин. Трампа боится Путин, Си Цзиньпин, Ким и, конечно, иранские аятоллы. Очень возможно, что за покушением стояли внешние силы. Надо учесть, что только в 2023 году через мексиканскую границу в США прибыли до 20 тысяч россиян. Не исключено, что среди них было немало сотрудников спецслужб России... Всем диктаторам на руку, чтобы Америка была занята своими внутренними проблемами и чтобы оставили их в покое. Они хотят спокойно добиваться своих целей.

К примеру, Пекин получил бы свободу действий для завладения Тайванем. Северная Корея получила бы весь Корейский полуостров, а Путин подчинил бы все постсоветское пространство и восстановил бы границы СССР. А говорить про независимую Украину вообще не приходится.