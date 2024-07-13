Президент Республиканского клуба имени Рейгана в интервью haqqin.az: «Диктаторы боятся Трампа!»
Бывший лидер Республиканской партии по 45-му избирательному округу Нью-Йорка, а ныне президент республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус поделился с haqqin.az своими версиями покушения на Дональда Трампа.
«В истории США со времен первого президента страны Джорджа Вашингтона было 18 покушений и 4 убийства президентов Америки. Сегодняшний инцидент с Трампом — это 19-е покушение на убийство», - сказал Пинкус.
По словам политика, существует несколько версий покушения. Прежде всего следует отметить, что покушение произошло на фоне острой идеологической борьбы между теми, кто защищает ценности, заложенные отцами основателями Америки – свобода, права общин и пр. и сторонниками левоглобалистов марксистских идей, которые призывают ввергнуть страну в анархию, открыть границы и дать полную свободу потоку мигрантов в Америку. Появление на политической арене США Трампа стала бомбой, которая подрывает устоявшиеся за последние 30 лет леворадикальные тенденции, которые могут привести к разрушению американского общества. И многим это не нравится. Так что было ожидаемо покушение на Трампа, который идет против течения, бросая вызов обоим сторонам идеологического противостояния.
Пинкус считает, что у Трампа было немало врагов за пределами страны, среди ряда диктаторов: «Очень многие диктаторы боятся победы Трампа на предстоящих выборах. Им очень удобен слабый, безвольный и уступчивый Джо Байден. В отличие от него, Трамп - непредсказуемый и решительный человек, который может применить силу, не спрашивая чьего-то мнения.
Пару месяцев назад у него вырвалось, что если понадобится, он бросит бомбу на Москву или Пекин. Трампа боится Путин, Си Цзиньпин, Ким и, конечно, иранские аятоллы. Очень возможно, что за покушением стояли внешние силы. Надо учесть, что только в 2023 году через мексиканскую границу в США прибыли до 20 тысяч россиян. Не исключено, что среди них было немало сотрудников спецслужб России... Всем диктаторам на руку, чтобы Америка была занята своими внутренними проблемами и чтобы оставили их в покое. Они хотят спокойно добиваться своих целей.
К примеру, Пекин получил бы свободу действий для завладения Тайванем. Северная Корея получила бы весь Корейский полуостров, а Путин подчинил бы все постсоветское пространство и восстановил бы границы СССР. А говорить про независимую Украину вообще не приходится.
Естественно, на этом фоне США не могут стоять в стороне. Если сегодня падет Украина, завтра и страны Балтии потеряют свою независимость, затем Польша и государства Восточной Европы. Выдвинутый в декабре 2021 году ультиматум Путина касался не только Украины, но и большинства стран Восточной Европы, Балкан и Балтии. Поэтому угрозы покушения от внешних сил вполне могут иметь место, считает один из идеологов республиканцев.
Политик так же не исключил возможность совершения покушения психически нездоровым человеком. «СNN сообщило, что было произведено 6 выстрелов, и только одна пуля задела верхнюю часть уха Трампа. Если бы в момент выстрела он не отвернулся, пуля попала бы ему в висок. Одни говорят, что если стрелял профессионал, то попал бы в Трампа, но другие отмечают, что пули пролетели мимо, потому что он на какой-то миг отвернулся. Стрелявший был убит сотрудниками безопасности, как объяснили в ФБР. Двое соучастников, предположительно, ранены. Во всяком случае, стрелок опознан, на нем нашли документы, пистолет, смартфон, где есть все адреса, номера телефонов, с которыми он общался перед совершением покушения, то есть пройдет тщательное следствие», - рассказывает Пинкус.
Пинкус отметил, что российская пропаганда искусно вызывала противостояние в американском обществе, создавая видимость того, что якобы Кремль дружит и поддерживает Трампа. «На деле Москва ненавидит как демократов, так и республиканцев, но для Путина самое меньшее зло - это Джо Байден, – говорит Пинкус. – Но для Кремля наиболее удобный вариант – Байден. Поэтому для того, чтобы вызвать ненависть у леволиберальной части американского народа и у патриотов США, Кремль все время продвигает мысль о том, что Путин дружит с Трампом. А в глазах 90% американцев Путин - враг Америки №1. И таким методом кремлевские руководители стремятся вызвать ненависть к Трампу. Интересно, что эту мысль они внушили даже украинскому народу, которому именно Трамп первым предоставил противотанковые ракетные комплексы Javelin, армейскую амуницию и пр. Трамп объявил войну «Северному потоку-2», ввел санкции в отношении копаний, которые поддерживали этот газопровод, встретился с королем Саудовской Аравии и добился снижения цен на нефть со 120-ти долларов до 40 долларов, лишив Москву огромных потоков нефтедолларов. Он закрыл два российских консульства и вышвырнул из страны 60 российских дипломатов, назвав их «кэгэбэшниками». И сейчас обещает экономически удушить Россию».