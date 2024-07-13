Китай и Россия патрулируют в Тихом океане

Совместное морское патрулирование Китая и России в Тихом океане не направлено против какой-либо третьей стороны. Об этом заявило Министерство обороны Китая.

«В соответствии с годовым планом и договоренностями между Китаем и Россией военно-морские соединения Китая и России недавно начали 4-е совместное морское патрулирование в соответствующих водах западной и северной частях Тихого океана», - говорится в сообщении на сайте Минобороны Китая.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота РФ сообщила, что отряд кораблей в составе корветов «Громкий» и «Резкий» прибыл в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместных военно-морских учениях «Морское взаимодействие – 2024».