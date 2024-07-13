«Как под копирку»: Фицо сравнил покушения на Трампа и на себя

Глава правительства Словакии Роберт Фицо, недавно переживший покушение, высказался об атаке на экс-президента США, республиканца Дональда Трампа.

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», – написал Фицо в соцсети Facebook

Политик предположил, что далее можно ждать заявлений «о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая, когда он вышел к приветствовавшей его публике. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула, который позже объяснил свой поступок недовольством работой Фицо.