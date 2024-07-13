В один день умерли приближенные к экс-замминистра обороны

В понедельник, 8 июля, скончались двое приближенных бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого по делу о крупной взятке: это бизнесмен Игорь Котельников и руководитель Управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев. Об этом информируют российские СМИ.

Котельникову было 52 года, он и 61-летний Хандаев ушли из жизни в один день.