В один день умерли приближенные к экс-замминистра обороны
В понедельник, 8 июля, скончались двое приближенных бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого по делу о крупной взятке: это бизнесмен Игорь Котельников и руководитель Управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев. Об этом информируют российские СМИ.
Котельникову было 52 года, он и 61-летний Хандаев ушли из жизни в один день.
Хандаева допрашивали по делу Иванова, однако его не помещали под арест. Причина его смерти не раскрывалась в СМИ. Его похоронили в Дагестане.
Котельников обвинялся по делу о даче взятки высшим должностным лицам Минобороны, он скончался в СИЗО №4 «Медведь» в Москве. Член Совета по правам человека Ева Меркачева отмечала, что ему стало плохо в карцере, и он скончался от остановки сердца. Меркачева утверждает, что в СИЗО №4, где умер бизнесмен, «карцера самые плохие».