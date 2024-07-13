Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 11:53

Покушение на Дональда Трампа - это результат нагнетаемой в США истерии, которая накачивалась за все годы президентства Трампа и время правления Джо Байдена. Об этом сказал в интервью haqqin.az профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков. По его словам, демонизация оппонента в США, где у населения около 400 миллионов единиц оружия, когда без конца идут разговоры о том, что Трамп не просто политический оппонент, а исчадие ада, который немедленно разрушит американскую демократию, естественно, такая пропаганда падает на благодатную почву, и какие-то экстремисты попытаются по своему решить «проблему Трампа». И с этим мы сейчас столкнулись.

Это то самое ружье, которое висит на стене сцены и которое должно было выстрелить в третьем акте спектакля. Действие оппонентов Трампа, и прежде всего элиты американской прессы, логически подводили к такому результату. И здесь не важна личность стрелка, а значение имеет та атмосфера, в которой жили американцы в последние годы. Ранее уже были разговоры о том, что когда иссякнут все надежды на то, чтобы вывести Трампа из избирательного процесса, то его оппоненты могут перейти к каким-то радикальным действиям, сказал он. Коробков считает, что нет никаких оснований предполагать в организации покушения какие-то внешние силы. Внутриполитические факторы в данном инциденте гораздо важнее. Дело не в конкретной личности стрелка, а проблема в нагнетании психоза, демонизации Трампа не только демократами, но и в целом политической элитой США. Он воспринимался американским политическим истеблишментом как инородное тело, несущий системную угрозу. Именно такой была позиция демократов и традиционных республиканцев, так называемых неоконов (неоконсерваторов) - сторонников интервенционистской внешнеполитической линии. Выстрел в Трампа трагический, но вполне предсказуемый инцидент, отметил он.