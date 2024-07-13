ХАМАС заявил о «неудачной» операции Израиля: что произошло

Ранее израильские силы нанесли удар в районе Аль-Маваси близ города Хан-Юнис, расположенного в южной части сектора Газа. По данным минздрава анклава, в результате этой атаки 90 палестинцев были убиты, около 300 получили ранения. Как утверждает ведомство, почти половина погибших - женщины и дети. Удар был нанесен по району, где находились палатки для временно перемещенных лиц. По сведениям телеканала Al Hadath, основной целью бомбардировки Аль-Маваси была ликвидация ад-Дейфа.

«Мухаммед ад-Дейф чувствует себя хорошо, и он по-прежнему командует сопротивлением израильскому врагу», - заявил агентству DPA в Бейруте функционер ХАМАС Али Барака.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что главной целью удара был Мухаммед ад-Дейф, лидер бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» — военного крыла ХАМАС. При этом израильские военные не заявили, погиб он или нет.

Израильский телеканал «Кан» отмечает, что Мухаммед ад-Дейф и другой высокопоставленный хамасовец Рафа Салама прятались в палатках беженцев в гуманитарной зоне Аль-Маваси. Между тем ЦАХАЛ не подтвердил информацию о том, что удар пришелся по лагерю беженцев. Израильские военные уточнили, что была атакована «открытая территория, окруженная деревьями и несколькими зданиями».

Катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид» отмечает, что число погибших в результате израильского удара превышает 100 человек, в больницы юга Газы днем в субботу продолжали доставлять погибших.

Израильская сторона эти цифры не комментировала, при этом ЦАХАЛ отмечал: большинство людей на территории, по которой был нанесен удар, были вооружены.

Мухаммед ад-Дейф, как предполагается, был одним из главных «архитекторов» нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, его считают главным создателем сети многокилометровых туннелей, которые пересекают практически весь анклав. В списке военных целей Израиля Мухаммед ад-Дейф шел под номером три — сразу после главы Политбюро движения Исмаилом Ханией, который находится в Дохе, и лидера политического крыла движения в Газе Яхьи Синвара (он, по данным израильской разведки, укрывается в анклаве). Мухаммед ад-Дейф пережил семь покушений со стороны Израиля, предыдущее произошло в 2021 году. За свою неуловимость хамасовец получил прозвище «Кошка с девятью жизнями».