Новая модель иранских беспилотников против Израиля

На этой неделе проиранская ливанская группировка «Хезболла» начала использовать против Израиля модели беспилотных летательных аппаратов, которые не применяла ранее. Об этом сообщают израильские СМИ.

Речь идет об иранском БПЛА «Шахед 101», оснащенном электрическим двигателем. Такой беспилотник способен нести боевую часть массой 10 кг на расстояние до 900 километров.

До этого момента «Хезболла» применяла против Израиля БПЛА, оснащенные двигателем внутреннего сгорания, получившие в Украине прозвище «мопеды». Их моторы шумные при полете, поэтому дроны легко обнаружить. Кроме этого, работающий двигатель внутреннего сгорания нагревается, и его можно обнаружить при помощи тепловизора.

У «Шахеда 101» с электродвигателем нет таких недостатков, поэтому его сложнее засечь и сбить.