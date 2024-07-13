Громкое заявление депутата: Главком ВСУ за прекращение огня с Россией

Она утверждает, что о такой позиции Сырского ей сообщил «ряд источников».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и его окружение выступают за прекращение огня с Россией и «не верят в победу» Украины. Издание «Страна» пишет, что об этом заявила в Facebook депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая в последнее время критикует Сырского и украинский генералитет.

«Мне подтвердили два важнейших момента относительно позиции Сырского и его окружения: Он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Ведь он мыслит симметрично и делает единственный логический для себя вывод», - написала Безуглая.

В планах Сырского, по ее мнению, посредством остановки огня «войти в историю и спасти целый пласт генеральской мафии, близкой к сносу как никогда». Безуглая утверждает, что такая позиция выгодна и экс-главкому Валерию Залужному, чье влияние на ВСУ сохраняется.

В своем обращении Безуглая напомнила о бессмысленной ротации подразделений на направлениях, после которых россияне совершили прорыв, а Украина потеряла на ровном месте боевых солдат.