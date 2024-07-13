Синоптики о погоде на понедельник
В понедельник, 15 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 32-37° тепла.
Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 35-40%.
В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневые, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 34-39°, в горах ночью - 12-17°, днем - 20-25° тепла.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона составит 26-27°, на южных пляжах - 27-28° тепла.