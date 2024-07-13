Кремль о «глубокой конфронтации» с США

Россия и США сейчас находятся в стадии «глубокой конфронтации», и предпосылок по выходу из нее пока не видно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации, пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике. Но когда-то это время настанет», - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос, возможно ли находить в данный момент какие-то точки соприкосновения, Песков сказал: «Конечно же, возможно. Если бы это было невозможно, то такая профессия, как дипломатия, давно бы «умерла» за ненадобностью…»