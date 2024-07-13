Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:29

Да простят меня читатели за цинизм, но такое покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа надо было специально выдумать, чтобы гарантировать ему победу на выборах. С чуток окровавленным лицом — пуля задела лишь краешек правого уха — и он становится национальным героем Америки. Демонстрируя присутствие духа, Трамп выступает с коротким заявлением. С поднятым вверх правым кулаком Трамп произносит: «Сражаться, сражаться, сражаться!»

Мартир и боец в одном лице. «Его изображение сразу после покушения становится иконообразным», — говорит Дуглас Бринкли, президентский историк из Rice University. «Президент Трамп пережил атаку, и он только что выиграл выборы», — сказал конгрессмен-республиканец Деррик Ван Орден. Сказал, как отрезал. Не все деятели Конгресса, конечно, идут так далеко в прогнозах, но это предвидение разлито в воздухе. Мировая история подтверждает, что те политики, которые пережили покушение, становятся неуязвимыми. Президент Джо Байден, который в выходные находится в своем доме в Делавэре, заклеймил покушение. «В Америке не должно быть места для такого рода насилия, — сказал он. — Это очень болезненно. Мы не можем терпеть подобное».

Джо Байден распорядился прекратить все нападки на Трампа и как можно быстрее убрать из телеэфира всю рекламу по поддержке кандидата от демократов на выборах. Благородно, но вряд ли это повысит его шансы. Республиканцы между тем тут же развернули активную кампанию по дискредитации своего политического противника. Они и до этого обвиняли президента в том, что тот шельмует своего противника, обвиняя его в подрыве демократии в Америке. «И теперь вы видите результат», — говорят они. Некоторые из конгрессменов, такие как Майк Коллинз, объявили, что это Байден отдал приказ застрелить Трампа. Они припомнили неосторожное высказывание хозяина Белого дома, что ему нужно «попасть Трампу в яблочко». Сенатор Майк Ли потребовал от президента, чтобы тот немедленно прекратил все судебные иски против Трампа, чтобы «снизить политическую температуру в стране». Этого, кстати, уже довольно давно добивается сам Трамп. Он говорит, что предоставление ему Верховным судом иммунитета за «официальные действия» должно прекратить и дело в суде Нью-Йорка, по которому он уже признан виновным. То есть секс с проституткой Сторми Дэниэлс, а потом ее подкуп в обмен на молчание предлагается считать официальным актом бывшего президента. Надо бы смеяться, но хочется плакать.

Дональд Трамп с недолеченным ухом отправился в город Милуоки, где в понедельник открывается Республиканский съезд. На нем он будет провозглашен кандидатом партии на выборах. Ожидается, что в первый день работы конвента Трамп объявит имя своего напарника по гонке, который станет в случае победы вице-президентом. Круг претендентов сократился до двух человек: сенатора от Флориды Марко Рубио кубинских корней, который должен обеспечить голоса hispanics — выходцев из Латинской Америки, и сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Последний прославился неутомимой поддержкой быстрейшего прекращения судебных процессов против Трампа. Оба сравнительно молоды — первому 53 года, второму - 39. Кандидат Трамп таким образом стремится обеспечить себе поддержку не только среди пенсионеров Америки, которые и так на его стороне. Еще до покушения New York Times писала о том, что в Милуоки направляются тысячи противников Трампа. Они в течение как минимум двух лет готовились к своему маршу протеста против политики республиканцев и лично Трампа. «Трамп становится неминуемой угрозой стране, и это сплачивает наши ряды, — говорит Омар Флорес, лидер протестной коалиции, объединяющей 120 групп и организаций. — Пришло время действовать».