Трамп указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении числа мигрантов за период президентства демократа Джо Байдена. В этот момент раздались звуки выстрелов, Трамп приложил ладонь к уху, как будто убил комара, затем сгорбился и нагнулся. «Ложись, ложись, ложись!» — кричали агенты Секретной службы, выбегая на сцену. Затем на сцену выбежали тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками.

Экс-президент Дональд Трамп опоздал на митинг в Пенсильвании почти на час, пока его сторонники ждали под солнцем и громкой музыкой. Политик вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры. Произошедшее рассказывает Washington Post.

«Все в порядке?» — спросил один из офицеров, его слова были слышны через микрофон на трибуне. Другой ему ответил: «Стрелок убит». Охранники обменялись фразами «все чисто», затем Трамп, когда агенты подняли его и сообщили о крови на голове, дважды потребовал дать ему обуться.

Увидев, что Трамп встал на ноги, толпа заликовала. Трамп приказал агентам: «Подождите» и поднял кулак в воздух. «Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!» Зрители ответили скандированием: «США, США».

«Мы должны двигаться», — напомнил агент. Опираясь на агентов, Трамп с поднятым вверх кулаком спустился по лестнице и сел в свой внедорожник. На сцене осталась его туфля.

Силовики попросили присутствующих разойтись. Когда зрители проходили мимо трибун для прессы, некоторые из них обращали свой гнев на журналистов: «Это ваша вина», «Вы хотели политического насилия, теперь вы его получили. Надеюсь, вы все чертовски счастливы».

ФБР установило личность стрелка — это 20-летний Томас Мэттью Крукс, он действовал в одиночку. Мужчина числился в списках республиканских избирателей, но три года назад сделал небольшое пожертвование демократам.

Трамп рассказал после посещения врачей, что с ним все в порядке. Байден назвал покушение недопустимым поступком и связался с Трампом. Детали их беседы неизвестны. Президент США в воскресенье выступит на брифинге в Белом доме.

Эксперты уверены, что покушение закрепит за Трампом образ мученика, а фотография с его поднятым в воздух кулаком, пока его лицо испачкано кровью, станет культовой. По мнению республиканцев, произошедшее приведет его в Белый дом.