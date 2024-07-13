Кремль о переговорах с Украиной

Предпосылки для переговоров по Украине отсутствуют, так как НАТО не желает учитывать озабоченности России. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«В целом альянс говорит: «Украина будет в НАТО». То есть они говорят: «Мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО (так в РФ называют войну против Украины – ред.)». Это о чем говорит? Что никаких предпосылок для переговоров пока нет. Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом», - заявил Песков.