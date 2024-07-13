ХАМАС опровергает французское СМИ

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что оно якобы решило прекратить непрямые переговоры с израильской стороной по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк, слова которого приводятся в Telegram-канале ХАМАС.

«То, что было опубликовано французским агентством и распространено некоторыми СМИ о решении ХАМАС прервать переговоры [по урегулированию в Газе] в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса, не имеет под собой никаких оснований», - сказал Иззат ар-Ришк.