Операция МВД и ГПС: задержан гражданин Ирана
Сотрудниками Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотиков, ввезенной в страну контрабандным путем.
Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных полицией и пограничниками в Билясуварском районе, задержан подозреваемый - гражданин Исламской Республики Иран Н.Б. (имя условное). При нем было обнаружено 6 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 1800 таблеток метадона.
Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проводится расследование.