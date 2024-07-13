В России все о том же...

Украина может быть причастна к покушению на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 14 июля заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

«Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту в Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению», — сказал он.