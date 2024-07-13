Демократы передумали...

Члены Демократической партии США перестали пытаться снять главу Белого дома Джо Байдена с президентской гонки на фоне покушения на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что», — говорится в материале телеканала.

Телеканал цитирует неназванного политтехнолога, работающего на Демпартию, о том, что после покушения на Трампа стало очень сложно вести публичные дискуссии о замене Джо Байдена.