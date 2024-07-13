В Грузии знают, кто напал на Трампа
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что на экс-президента США Дональда Трампа напала «партия глобальной войны». Об этом он заявил на своей странице FB, комментируя покушение на экс-президента.
«Партия глобальной войны не меняет своих методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые нападения на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе», — написал Кобахидзе.
Он выражает солидарность и желает здоровья Дональду Трампу.