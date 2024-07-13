«Если политики не могут договориться, пусть отнесут решение вопросов на суд будущих поколений и прекратят огонь», - цитирует украинское издание «Страна» обращение нобелевских лауреатов.

Они предупредили о тяжелых последствиях войны: к концу года ожидается миллион убитых и раненых, обострение голода в африканских странах, миграционный кризис в Европе и ухудшение экологической ситуации.

Обращение направлено воюющим сторонам, в ООН, Европарламент, ПАСЕ, папе Римскому и патриарху Варфоломею.

«…Война - российско-украинский конфликт - впервые за десятилетия идет на европейском континенте. И последствия этой идущей третий год войны уже отозвались в самых разных странах, вызвав обострение голода в странах Африки, миграционный кризис в странах Европы, доставив с водой, хлебом и молоком на столы жителей всех 6 континентов тонны вредных веществ, выделяющихся при каждой бомбардировке. Число убитых и раненых в центре Европы к концу этого года превысит 1 млн человек. Это впервые со времен Второй Мировой войны. За время этой войны бюджеты на оборону в мире выросли настолько, что сравнимы с ресурсами, достаточными, чтобы замедлить глобальное изменение климата. Убивая друг друга, люди одновременно убивают планету… Кто гибнет на войне сегодня? Больше всего среди ее жертв людей в возрасте от 30 до 40 лет. Период недожития каждого убитого в среднем около 40 лет. Это значит, что каждые 100 тысяч убитых - это 4 миллиона лет будущего! Это несделанные открытия, нерожденные дети, это сиротство… Мы просим поддержать призыв к миру в Украине и Газе. Просим молитвы о прекращении огня и действий, направленных на его прекращение», - заявили нобелевские лауреаты.